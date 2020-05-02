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إندونيسيا تسجل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

السبت 02/مايو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سجلت إندونيسيا 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 10843، وفقًا لما قاله أحمد يوريانتو، مسؤول وزارة الصحة.

كما أبلغ "يوريانتو" عن 31 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 831، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المسؤول، إن عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19، ارتفع بنسبة 74 إلى 1665.

وقال إن البلاد اختبرت أكثر من 79800 شخص من الفيروس.

وكان قد أعلن أحمد يوريانتو، مسؤول وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد أكدت، اليوم الجمعة، 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 10551 حالة.

وأبلغ "يوريانتو" عن ثماني وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 800، بينما تعافى 1،591 شخصًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

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