بالفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الألمانية تداعيات كورونا

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها سيفينا شولتسى وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.





وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الي أن رئاسة دولة رئيس وزراء مصر للمجلس الوطني لتغير المناخ وعضوية كافة القطاعات في الدولة فى المجلس هو خطوة للأمام بعد ان كانت وزارة البيئة فقط هي المسئولة عنه حيث تم تغير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتي تتمثل في وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كلا من التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتطبيقها داخل كافة قطاعات المجتمع واكدت سيادتها على اهمية الخروج باستراتيجيات تكون اكثر استدامة وتراعى الاشتراطات والمعايير البيئية وهو مايسمى بالتعافى الاخضر.





وأضافت ياسمين فؤاد انه فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجي بما في ذلك تنظيم السياسات والتمويل وتشجيع الاستثمار في الابحاث بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان الحفاظ على توازنها الطبيعي.





كذلك اكدت سيادتها أن الوزارة تعمل على تنفيذ ٣ محاور يتمثل المحور الأول فى الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة، اما المحور الثاني فهو قيام الوزارة بالعمل على ادراج قضية التنوع البيولوجي داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة حيث تعمل على تقديم منهج يضم التنوع البيولوجي وربطه بقضايا التغير المناخي والتصحر بحيث تتعلم الأجيال القادمة أهمية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر كعوامل مؤثرة في الحفاظ على البيئة، وأوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة تعمل على تحديث قانون البيئة الحالي ووضع قانون جديد يضم مبادئ اقتصادية حيث تم الانتهاء من مشروع المخلفات وجاري مناقشته الان داخل مجلس النواب من اجل الموافقة عليه.



