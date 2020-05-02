Advertisements

بالفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الألمانية تداعيات كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 12:16 م
الاجتماع
الاجتماع
الفجر
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها سيفينا شولتسى وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الي أن رئاسة دولة رئيس وزراء مصر للمجلس الوطني لتغير المناخ وعضوية كافة القطاعات في الدولة فى المجلس هو خطوة للأمام بعد ان كانت وزارة البيئة فقط هي المسئولة عنه حيث تم تغير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتي تتمثل في وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كلا من التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتطبيقها داخل كافة قطاعات المجتمع واكدت سيادتها على اهمية الخروج باستراتيجيات تكون اكثر استدامة وتراعى الاشتراطات والمعايير البيئية وهو مايسمى بالتعافى الاخضر.

وأضافت ياسمين فؤاد انه فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجي بما في ذلك تنظيم السياسات والتمويل وتشجيع الاستثمار في الابحاث بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان الحفاظ على توازنها الطبيعي. 

كذلك اكدت سيادتها أن الوزارة تعمل على تنفيذ ٣ محاور يتمثل المحور الأول فى الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة، اما المحور الثاني فهو قيام الوزارة بالعمل على ادراج قضية التنوع البيولوجي داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة حيث تعمل على تقديم منهج يضم التنوع البيولوجي وربطه بقضايا التغير المناخي والتصحر بحيث تتعلم الأجيال القادمة أهمية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر كعوامل مؤثرة في الحفاظ على البيئة، وأوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة تعمل على تحديث قانون البيئة الحالي ووضع قانون جديد يضم مبادئ اقتصادية حيث تم الانتهاء من مشروع المخلفات وجاري مناقشته الان داخل مجلس النواب من اجل الموافقة عليه.

كما اشارت سيادتها أن المحور الثالث الذى تعمل عليه الوزارة هو تحضير رسائل للتوعية البيئية للمواطنين حول أهمية المحاور الثلاثة ( التغير المناخي- التنوع البيولوجي- التصحر) في الحفاظ على البيئة وانه كلما وجد خلل في النظام الكوني كلما زادت الأمراض والتي تعتبر فيروس كورونا كوفيد ١٩ هو البداية لها فقط بالاضافة الى ضرورة وضع هذه الرسائل في إطار مناسب وإرسالها للمواطنين حتى يتم توعيتهم باهمية احترام الطبيعة والحفاظ على البيئة حيث ابدت وزيرة البيئة الالمانية استعداد بلادها التام لمساعدة مصر فى تلك المشروعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عبر الفيديو كونفرنس سيفينا شولتسى بوابة الفجر البيئة

أخبار تهمك

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برنامج تدريبي لدمج مفاهيم التنوع البيولوجي في الصحافة المصرية

وزيرة البيئة تناقش مع سفير فرنسا سبل التعاون المشترك

طلاب جامعات ومتطوعون يشاركون في تنظيف جزيرة الجفتون بالغردقة

وزيرة البيئة تناقش مع وفد ألماني التعاون في مجالي المخلفات وتغير المناخ

كريستيانا بالمر: مصر لديها تاريخ عظيم ورأس مال طبيعي لجذب المزيد من السياح

"البيئة" تنظم برامجا لرفع قدرات المجتمعات المحلية للترويج للحرف اليدوية بمحمية وادي الجمال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة