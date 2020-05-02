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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 25000

السبت 02/مايو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 25 ألف شخص، اليوم السبت، بعد وفاة 276 شخصًا بين عشية وضحاها.

وكما ذكرت وكالة "{ويترز"، ارتفع إجمالي الحالات إلى 216،582 من 215،216 يوم الجمعة.

شهدت إسبانيا واحدة من أسوأ الفاشيات في العالم، لكنها تجاوزت ذروتها وتخفف قيود الإغلاق تدريجيًا.

وكانت قد انخفض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسجّل في إسبانيا إلى 268 وهو أدنى عدد في نحو ستة أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم الخميس الماضي.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت الوزارة، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24،543 اليوم الخميس من 24،275 في اليوم السابق. وارتفع عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 213.435 من 212.917 في اليوم السابق.


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