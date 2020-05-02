توزيع وجبات غذائية لنزلاء المقر المخصص لعزل حالات مصابي كورونا بالشرقية (صور)

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

قالت مديرية التضامن الاجتماعي أنه جرى التنسيق بين جمع جمعيتي الأورمان ومصر الخير ومؤسسة بسمه للايواء لتقديم الوجبات الغذائية للمرضى نزلاء المقر المخصص لعزل حالات مصابي كورونا ناحية قرية شيبة بمركز الزقازيق في الشرقية.وأوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنم تم الاتفاق على مساهمة جمعية الأورمان بتقديم كميات من اللحوم ومساهمة جمعيه مصر الخير في تقديم كراتين المواد الغذائية الجافة ومساهمة مؤسسة بسمة في إعداد الوجبات الغذائية الخاصة بالمرضي والفريق الطبي المعالج.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفي السياق نفسه عقد محمد أحمد السيد وكيل المديرية إجتماعا مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والنائب الدكتور محمد حبيب رئيس جمعية الهلال الأحمر بالشرقية وعضو مجلس النواب، والمستشار إيهاب جودة أمين صندوق جمعية الهلال الأحمر ورئيس جمعية بسمة للإيواء وذلك بدار بسمة للايواء لمناقشة الخدمات المشتركة بين مديرية التضامن والصحة والهلال الأحمر ضمن بروتوكول التعاون بينهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولتعزيز سبل التعاون في التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية، وتقديم الوجبات الغذائية لها.وبعد انتهاء الاجتماع حرص وكيل المديرية علي تفقد المطبخ المعد لتجهيز وجبات الطعام للفرق الطبية، ومرضي الأمراض التنفسية، للإطمئنان علي جودة الوجبات الغذائية المقدمة.يشار إلى أن المقر بدأ العمل أمس باستقبال عدد من المصابين من أبناء محافظة الشرقية وخارجها. والمبني يتكون من ٧ أدوار، ويحتوي علي ٦٥ غرفة إقامة، ويسع لـ١٣٠ مريض، وتم توفير أجهزة المعمل، والأشعة، وعيادة طبية، والأدوية والمستلزمات، ومطعم، وأماكن استراحات مزودة بشاشات تليفزيونية.