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الزمالك يحسم مستقبل كريم بامبو

السبت 02/مايو/2020 - 12:27 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
اتخذ نادي الزمالك قرارا مفاجئا في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل كريم بامبو نجم الفريق في الفترة المقبلة.

ورفض مسئولو القلعة البيضاء فكرة خروج بامبو خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد نادي الزمالك أنه يرغب في بيع كريم بامبو بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في الصيف القادم أبرزها نادي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.

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