مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

رفض النادي الأهلي رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.





واستقر مسئولو النادي الأهلي على رفض جميع العروض المقدمة إلى محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى سموحة.





وأكد السويسري رينيه فايلر أن يرغب في عودة عبد المنعم إلى الفريق في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته مع سموحة نظرا لحاجة الأحمر له في مركز الدفاع بالموسم القادم.





يذكر أن إعارة محمد عبد المنعم مع نادي سموحة بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف الأهلي.



