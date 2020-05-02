Advertisements

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 07:29 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن الوزارة قامت بتطبيق نظم إلكترونية تسمح بصرف رواتب كافة العاملين بكافة الجهات الحكومية من 24-28 شهريًا.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم السبت، أن وزير المالية أصدر قرار بتبكير صرف رواتب شهر مايو مراعاة للظروف الاستثنائية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ليصبح يوم 18 بدلًا من 24 الشهر الجاري؛ لدعم ومساندة أجهزة الدولة والتيسير والتسهيل والحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن الشهر الماضي شهد أيضًا تبكير الرواتب بسبب عيد القيامة المجيد، وقدوم شهر رمضان المبارك، مع مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلًا من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد الوزير، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "معيط، في بيان صحفي، أمس الجمعة، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وناشد وزير المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتب مايو كورونا فيروس كورونا رواتب مايو بوابة الفجرر بوابة الفجر الفجر الصراف الآلى

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يومين

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ أقل من ساعتين

على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام ينهي الجدل ويحسم مصيره مع الزمالك

منذ 43 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية": بدء صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة ٢٤ مارس الحالي

بشرى سارة للمواطنين بشأن رواتب شهر أبريل

أبرزها بشأن المرتبات.. 4 قرارات جديدة من الحكومة في ظل أزمة كورونا

"المالية" تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل

"المالية" تعلن تفاصيل تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

أعرف موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020 بدءا من يوم 19ابريل والأولوية لموظفين الصحة ووزارة الداخلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

04:22 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة