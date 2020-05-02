خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن الوزارة قامت بتطبيق نظم إلكترونية تسمح بصرف رواتب كافة العاملين بكافة الجهات الحكومية من 24-28 شهريًا.





وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم السبت، أن وزير المالية أصدر قرار بتبكير صرف رواتب شهر مايو مراعاة للظروف الاستثنائية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ليصبح يوم 18 بدلًا من 24 الشهر الجاري؛ لدعم ومساندة أجهزة الدولة والتيسير والتسهيل والحفاظ على صحة المواطنين.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن الشهر الماضي شهد أيضًا تبكير الرواتب بسبب عيد القيامة المجيد، وقدوم شهر رمضان المبارك، مع مواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلًا من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





وناشد الوزير، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وقال "معيط، في بيان صحفي، أمس الجمعة، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.





وناشد وزير المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



