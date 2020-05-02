بعد تركيب السقالات.. أسباب توقف ترميم قباب الصحابة في البهنسا

تعتبر منطقة آثار البهنسا أحد أشهر المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية في محافظة المنيا، فهي تضم عدد من الأضرحة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكبار العلماء من التابعين، وكذلك تضم شجرة تنتسب للسيدة مريم العذراء حيث كانت محطة من محطات العائلة المقدسة.





وقال الدكتور أحمد سليمان مدير عام آثار مصر الوسطى للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن مشروع ترميم قباب البهنسا يعد من أهم المشروعات الأثرية والذي يصب بشكل مباشر في ميزان السياحة الدينية، فقباب البهنسا كان يزورها يوميًا ما يقرب من 2000 زائر سواء مصريين أو أجانب وخاصة شعوب شرق آسيا.





وأضاف سليمان في تصريحات إلى الفجر، أن السيد وزير السياحة والآثار اعتمد مبلغ 40 مليون جنيه لترميم القباب الأثرية في البهنسا وعددها 18 والتي تم تسجيلها عام 2001 والتي لم يتم عليها أي أعمال ترميم من قبل.





وأشار سليمان أن الخطوات الأولى في المشروع بدأت بالفعل وتم وضع السقالات وبدء أعمال الصلب ثم بدأت أحداث أزمة فيرس كورونا، فتم إيقاف العمل مباشرة لحين ترتيب وتنظيم واتخاذ إجراءات الاحترازية لحماية العاملين في المشروع.





وأضاف سليمان أن استئناف المشروع سيكون بعد شهر رمضان المعظم وفق معايير وشروط دقيقة حفاظًا على صحة العاملين في المشروع.





وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تفاصيل الاحترازات التي سيتم اتباعها ومنها، التطهير الدوري للموقع، ووضع المطهرات المطابقة لاشتراطات الصحة العالمية في كافة مكاتب وأماكن عمل الموقع.





استخدام الكاشف الحراري بشكل يومي أثناء دخول العاملين دون أي استثناءات لأي فرد، وتوزيع الكمامات والقفازات على الجميع دون أي استثناء لارتدائها.





توزيع المطهرات الشخصية من كحول ومنظفات على كل مهندس وفني وعامل مع توزيع مهمات الوقاية والأمن الصناعي لكل فرد على نفقة الشركة المنفذة.





حظر التجمع في الراحات ويتناول كل عامل طعامه بمفرده مع استخدام أدوات الاستخدام الواحد من ملاعق بلاستيكية وأكواب ورقية.





إغلاق الكافيتريات، ومنع الباعة الجائلين من الدخول للموقع، وتقليل العدد في المبيت لإيجاد مسافات بينية كافية بين الأسرة.