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جهود الداخلية فى مواجهة كورونا خلال 24 ساعة

السبت 02/مايو/2020 - 01:20 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (160) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (11) مكان نشاط تعليمى مخالف.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.


أقرا ايضا.. الأمن الاقتصادى يضبط 939 قضية ظواهر سلبية

اضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها أمس عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (939) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11024) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (264) قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (170) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (7) قضايا متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

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