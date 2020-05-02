طلاب الدبلومات الفنية بكفرالشيخ يصنعون 35 صندوق قمامة ويزينون الشوارع والميادين (صور)

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شهدت شوارع وميادين محافظة كفرالشيخ تصميم طلاب وطالبات التعليم الفني لجدريات بجدران عدد من المصالح الحكومية والمدارس منها جدران مديرية الطب البيطري، والمدرسة الثانوية التجارية، والمدرسة الثانوية الصناعي للبنات، لربط المناهج باحتياجات سوق العمل بما يساهم فى تخريج طالب قادر على اقتحام سوق العمل والمنافسة بقوة بما يعمل.



كما تمكن الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومتابعه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،من تشجير عدد من الشوارع، وإعادة دهان الأرصفة، والأشجار، وأكشاك الكهرباء بالشوارع، إضافة لتصنيع 35 صندوق القمامة لوضعها بعدد من شوارع العاصمة، بالإضافة لإستخدام اطارات السيارات وتلوينها لتزيين الميادين والحدائق، بالإضافة لصناعة مقاعد لنثبيتها في الحدائق العامة وحديقة الحيوان بكفرالشيخ.



كما تمكن الطلاب من تصنيع العديد من الألعاب والمراجيح التي سيتم وضعها في الحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ ومنها حديقة صنعاء وحديقة أحمد زويل وحديقه الخالدين، وبحديقه الحيوان، خلال الشهر الجاري مايو 2020م بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.





وشهد التعليم الفني من بداية العام الدراسي الجاري تحويل 4 مدارس ثانوية عامة وتعليم فني لمدارس ثانوية عسكرية، وأخرها المدرسة المعمارية الزخرفية العسكرية، بحضور العميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وسيتم تحويل 20 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية لمدارس عسكرية،خلال خطة قدمتها وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،لتحقيق الانضباط والالتزام ضمن ريادة التعليم الفنى بكفر الشيخ، كما تبنت وكيل الوزارة،رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفنى من خلال المشروعات المختلفة، وتطبيق التعليم المزدوج بـ 4 مدارس بالمحافظة "مصنع بمدرسة ومدرسة داخل مصنع"، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل،لتوفير فرصة لتأهيل وتدريب الطلاب والطالبات،وتوفير فرص عمل للطلاب الطالبات ب 4 مصانع بمدن كفر الشيخ وقلين وبلطيم.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يولي اهتمامًا بالتعليم الفني لكونه قاطرة التنمية، والعمل على تحديث البيئة التعليمية بمدارس التعليم الفنى، وكان من نتائجه حصول التعليم الفنى بكفر الشيخ على العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.





وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، في بيان، أن مشاركة الطلاب والطالبات في أعمال تزيين وتنظيف الشوارع، له مردود إيجابي على الطلاب، ليكونوا حريصين على نظافة شوارعهم التي يقطنون بها، وتحفيزهم على العمل الجماعي الذي يخدم المجتمع،وتطبيق التعليم المزدوج أدى لتوفير 120 فرصة عمل لطلاب وطالبات ب 4 مصانع.



كما شهدت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصفحات الإدارات التعليمية، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،نشر فيديوهات لأعمال الطلاب والمعلمين لإثراء وإبداعات الطلاب للمشروعات البحثية التطبيقية من خلال تقديم شروح مبسطة لطريقة حصول الطالب على الكواد الخاص به وكيفية تواصل المعلمين والطلاب على منصة إدمودو،وكيفية إعداد المشروعات البحثية.