محمود العسيلي: مسلسل "البرنس" بيفكرني بمسلسلات زمان.. و"الاختيار" ملحمة وطنية

Advertisements

أشاد الفنان محمود العسيلي بمسلسلي "الاختيار"و"البرنس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب محمود العسيلي منشورًا قال فيه :"بعد أسبوع الاختيار ملحمة وطنية جاية في وقتها،وأبسط تكريم و تقدير لأبطال الجيش المصري اللي ضحوا بحياتهم واللي لسه هناك بيدافعوا عننا وحاميين حدودنا".



كما توجه للحديث عن مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، قائلًا:" تمثيل الكل على أعلى مستوى بس زاهر وروجينا في حتة تانية خالص،مسلسل حلو أوي بيفكرني بمسلسلات زمان التقيلة".



وفي سياق آخر،مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة،أحمد العوضي،دينا فؤاد،سارة عادل،ضياء عبد الخالق،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون،وهو من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي،إنتاج شركة سينرجي.



ويتناول مسلسل" الاختيار "قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.



والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وهو من إنتاج شركة سينرجي.