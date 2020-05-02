بعد تصريحات أحمد فلوكس.. هنا شيحة مطلوبة على جوجل











وأضاف: " كانت بتحبنى جدا وست بمليون راجل ولكن أنا كراجل صعب صعيدى حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمرى وعصبى جدا وفى نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هى اللى طلبت، وطبيعى اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".

بعد الكشف عن أسباب طلاق الفنان أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحة، تصدرت هنا شيحة قائمة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.وكشف أحمد، عن سبب طلاقه من هنا خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة شاشة "القاهرة والناس"، قائلًا:"ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جدا ومن الناس اللى قابلتهم ومايتعوضوش".