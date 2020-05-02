Advertisements

بعد تصريحات أحمد فلوكس.. هنا شيحة مطلوبة على جوجل

السبت 02/مايو/2020 - 01:25 م
هنا شيحة
هنا شيحة
رشا عادل
بعد الكشف عن أسباب طلاق الفنان أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحة، تصدرت هنا شيحة قائمة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف أحمد، عن سبب طلاقه من هنا خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة شاشة "القاهرة والناس"، قائلًا:"ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جدا ومن الناس اللى قابلتهم ومايتعوضوش".

وأضاف: " كانت بتحبنى جدا وست بمليون راجل ولكن أنا كراجل صعب صعيدى حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمرى وعصبى جدا وفى نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هى اللى طلبت، وطبيعى اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا شيحة واحمد فلوكس

أخبار تهمك

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 15 ساعة

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

الزمالك يحسم مستقبل كريم بامبو

منذ أقل من ساعتين

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انتهاء أعمال تركيب الكباش الأربعة فى ميدان التحرير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ أقل من ساعتين

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 5 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

غادة عادل تتصدر "جوجل" بعد خبر طلاقها من مجدي الهواري

هنا شيحة تتصدر جوجل بعد ظهورها بفستان زفاف أمام "السيسي"

زوجة علي ربيع تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد الإعلان عن طلاقهما

أول رد فعل من أحمد فلوكس بعد طلاقه من ها شيحة

تعرف على سبب طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد طلاقهم أحمد فلوكس لحلا شيحة :"مبسوط إنى شفتك النهاردة يا سندريلا الفن"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

12:28 م

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة