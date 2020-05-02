تعليم كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى بشأن امتحان "الإنجليزي"

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أدى 20 ألف و435 طالب وطالبه بالصف الأول الثانوي بكفر الشيخ،اليوم السبت،ثاني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني" أخر الترم"، في مادة اللغة الإنجليزية، وتابعت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب الامتحانات ودخولهم على المنصة، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،أي شكاوى.



وأكد كشك، في ييان، أن نسبة الدخول على المنصه قد بلغت 100%، عبر عدد من الطلاب عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن سؤال "الترجمة"، هو نفس القطعة التي جاءت بالامتحان التجريبي في شهر مارس مع تغير بعض الأسئلة، وتتحدث عن استخدام "الزهور"، ويتكون الاختبار من 27 سؤالا، عبارة عن 20 اختياريا و7 مقالية.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشخ، أنها تابعت أداء الطلاب للامتحان ودخولهم على المنصه من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية ب 13 إدارة تعليمية من خلال الفيديو كنفرانس، ومن خال جروبات الواتس، ويتم حل المشكلات في حينها.



وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،سمح للطلب بالدخول على منصة الإختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدراة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعه أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوى من الطلاب، وتم حل كل المشكلات الفنية فور ورودها.



يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية ب 13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها، وكذلك العمل علي تذليل كافة العقبات التي قد تطرأ