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بلقيس اليمنية: مسلسل "البرنس" قوي جدًا.. ومحمد رمضان مُقنع كالعادة

السبت 02/مايو/2020 - 01:25 م
بلقيس
بلقيس
هبة أحمد
أعربت المطربة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحى عن إعجابها الشديد بمسلسل "البرنس" وأداء أبطاله، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


كتبت بلقيس تغريدة قالت فيها :"مسلسل البرنس قوي قوي قوي،تمثيل خطير وإبداع في الحبكة، محمد رمضان مقنع جدًا كالعادة، وأحمد زاهر مش معقول وروجينا شاربة الدور شرب، وكل الممثلين أبدعوا فى أدوارهم، مسلسل يستحق المتابعة وفيه دروس وعبر من واقع الحياة".

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" فشل" فتحي"أحمد زاهر في محاولة قتل شقيقه"رضوان "محمد رمضان للمرة الثانية،حيث قام بفصل جهاز تنفس الاكسجين عنه، حيث قام الأطباء بإنقاذه،قيام" علا " نور اللبنانية بعمل بلاغ ضد زوجها السابق" هاشم "لاعتقادها بأنه السبب في موت "لبنى"زوجة رضوان وابنه "سيف "، شكوى أم لبنى لـ"شيماء" دنيا عبد العزيز من عدم سؤال أسرة "رضوان" عنها بعد وفاة ابنتها وحفيدها،معرفة "نورا"ريم سامي و"عادل" أحمد داش بأن اخوتهم من حاولوا قتل "رضوان" وتسببوا في موت زوجته وابنه،سماع" سميحة" سلوى عثمان لمكالمة "عبير "مع شقيقها "فتحي" لتعرف بأنهم السبب فيما حدث لرضوان وأسرته.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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