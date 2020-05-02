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رمضان 2020 |مشاهدة مسلسل "لما كنا صغيرين" الحلقة 9 تعرض في هذه الأوقات

السبت 02/مايو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
رشا عادل
ينشر موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي.

قصة مسلسل لما كنا صغيرين

تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الاصداقاء تربطهم الصداقة من زمن بعيد وتجمعهم جريمة قديمة يتعرضون من خلالها لعديد من المواقف الصعبة.


قنوات عرض الحلقة 9 لمسلسل لما كنا صغيرين 


مسلسل "لما كنا صغيرين" على قناة "الحياة" الساعة 10 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 6 إلا ربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 ونصف صباحًا.

تعرض على قناة "dmc" الساعة 9 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 9 صباحًا.

ملخص الحلقة 8 مسلسل لما كنا صغيرين

شهدت الحلقة 8 العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة لغاية بعدما قامت الشرطة بتفتيش منزل عائلة نهى للبحث عن مخدرات يحى بأنها كانت تتاجر في المخدرات قبل مقتلها، وقدمت دنيا بلاغ رسمي ضد سليم تتهمه فيه بقتل نهى ولكن ياسين يتدخل ويرفض ويصطدم معها لانه يرى أن تلك الخطوة في غير وقتها.


أبطال مسلسل لما كنا صغيرين

يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وعبير منير ونسرين أمين ومحمود حجازي وكريم قاسم.

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