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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 6156 شخص

السبت 02/مايو/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور، في بيان على التلفزيون الحكومي إن عدد القتلى في البلاد بسبب الفيروس التاجي الجديد ارتفع بنسبة 65 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 6156 شخص اليوم السبت، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال إن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها في إيران، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا، وصل إلى 96448، مضيفا أن هناك 2787 حالة حرجة.

وفي وقت سابق، فادت وسائل إعلامية بتسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

بينما سجلت الولايات المتحدة 48.529 حالة جديدة من فيروس كورونا و2772 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، فإليك المكان الذي وصلت اليه الأرقام العالمية حاليًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز (JHU).

بلغ عدد الحالات في الجامعة 2.897.645 حالة في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن. حتى منتصف الليل، يوجد في البلاد 939.053 حالة وفاة و53789 حالة وفاة.

كما أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ 223.759، تليها إيطاليا بـ 195.351.
سجلت 11 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر من 50000 حالة حتى الآن، وسجلت خمس دول أكثر من 20000 حالة وفاة.

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فيروس كورونا ارتفاع وفيات كورونا في إيران

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