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"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)

السبت 02/مايو/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، عن قصة التورتة بصورة طفلة وأمها التي رصدتها صور خروج الحالات التي ثبت سلبية نتائج تحاليلها بشكل تام وتماثلها للشفاء وتقرر خروجها من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة.

وأوضح الدكتور سعد مكي، أن قصة التورتة بدأت حينما أتت عينات التحاليل الخاصة بمسحات بعض المتواجدين بمستشفي العزل، والتي أثبتت سلبية تحاليل طفلة رضيعة 3 أشهر وشفاءها التام، وإيجابية تحاليل الأم، وهو ما تسبب في ألم نفسي شديد للأم، ومشهد أبكي كل الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى العزل بالكامل، وهم يشاهدون الأم وهي تترك رضيعتها، وهي لا تعلم كيف ستمر عليها الفترة القادمة من دونها، وأصيبت الأم بحالة نفسية غاية في الصعوبة.

ويضيف "مكي" لكن الطاقم الطبي لم يكتفي بالبكاء ولم يكتفي بتقديم العلاج الطبي فقط، لكنهم كما عودونا أبطال فوق العادة، وقاموا بدورهم في تقديم كل الدعم النفسي للأم الي جانب استكمالها للبرنامج العلاجي، وتم سحب عينة المسحات الجديد والتي ثبت من خلالها سلبية عينات الأم وتماثلها للشفاء، وضجت معه المستشفي بالهتاف والتهليل علي سلامة الأم وعودتها لرضيعتها.

وقال "مكي" إن أحد طاقم المستشفى حينما علم بنتيجة التحليل أعد التورتة وعليها صورة الأم وأبنتها، احتفالًا بهذة المناسبة السعيدة التي تعوضها هي وكل من حضرو معها أصعب 48 ساعه مرت وأصعب مشهد علي نفوس كل الموجودين بالمستشفي.

وفي لفتة إنسانية للفريق الطبي والتمريض بالمستشفي الذي ضرب مثلًا رائعًا في الإنسانية والرقي، قاموا جميعًا بالإحتفال بسلامة الأم وسلبية تحاليلها ومشاركتها للفرحة بالعودة للطفل الرضيع.

يذكر أن مستشفيات عزل الدقهلية متمثلة في مستشفي عزل تمي الأمديد، والمدينة الحامعية شهدت احتفالا كبيرا وفرخدحة عارمة تزامنا مع خروج ١٦ حالة امس وتحول نتائج ٧١ حالة اليوم من بينهم أصغر طفل بمستشفيات العزل.
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)
"الفجر" تكشف تفاصيل "تورتة مستشفى العزل" بالدقهلية (صور)

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