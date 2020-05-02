مستشار عسكري: الجيش نجح في القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مسلسل "الاختيار"، يلقي الضوء على ما تقوم به القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة تشتمل على العمليات العسكرية ثم محاربة الفكر ثم أعمال التنمية التي تتم في سيناء باعتبارها تدخل في إطار الأمن القومي المصري.





وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم السبت، أن الإرهابيين لهم أساليب تتسم باللا متوقع واللا معقول، فخلال شهر رمضان نجد عمليات إرهابية تؤكد أنهم ليس لهم دين ولا عقيدة.





وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أن ما تقوم به القوات المسلحة واجب عليها، مشددًا على أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين وتدمير بنيتهم الأساسية من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، منوهًا بأن كل حرب لها خسائر ولولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت أن تصد أعداءها.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين.





وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.



