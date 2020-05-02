Advertisements

بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 عناصر إجرامية في الدقي

السبت 02/مايو/2020 - 01:31 م
المتهمين
المتهمين
إيمان عبد العاطي
بـ" كوكتيل مخدرات وسلاح أبيض"... أسقطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية، بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.


اقرأ أيضًا...

بـ" كوكتيل مخدرات وفرد خرطوش"... نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحدة من عصابات الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، عن قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبدوره أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية لضبطهما، بعد استئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما وعُثر بحوزتهما 250 جرام لمخدر الحشيش، 84 قرص لعقار الترامادول المخدر، فرد خرطوش، 2طلقة لذات العيار، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخدرات عناصر إجرامية بوابة الفجر الفجر الدقي

أخبار تهمك

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ أقل من ساعتين

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 15 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

الزمالك يحسم مستقبل كريم بامبو

منذ أقل من ساعتين

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انتهاء أعمال تركيب الكباش الأربعة فى ميدان التحرير

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حشيش وأقراص مخدرة.. سقوط عصابة الكيف في أطفيح

تفاصيل سقوط "ديلر إمبابة" في قبضة الأمن

ضبط شخصين بالدقي لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة

ضبط عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر في مطروح

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة تجارة المخدرات بالجيزة

"كوكتيل مخدرات".. سقوط عصابة الكيف في أوسيم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

12:28 م

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة