جمعية الهلال الأحمر بالغردقة تنفذ دورة تدريبية ضمن برنامج "سلامة وصحة" بدور أيتام (صور)

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نظمت جمعية الهلال الأحمر فى مدينة الغردقة، ظهر اليوم السبت، دورة تدريبية ضمن برنامج "سلامة وصحة"، بالتعاون مع الهلال الاحمر الألماني، وذلك بإحدي دور الأيتام بمدينة الغردقة، للتوعية بأهمية الحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجدة.



ومن جانبه أكد أيمن البربري، منسق البرنامج، أن الدورة تناولت مكون السلوكيات الصحة والرسائل الخاصة بالتوعية عن الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب التدريب والتوعية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدورة نفذت بإشراف منسق البرنامج بالمركز العام، إيمان عصام الدين، وطلال معروف بإدارة المشاريع، ورامى الناضر، المدير العام للمركز العام.



وأضاف البربري، فى تصريحات صحفية أنه في ختام تنفيذ برنامج الدورة تم تسلم أدوات نظافة شخصية للحضور، وهي صابون ومطهر لليد، ومناديل، معجون أسنان، وفرشاة أسنان، وغير ذلك من مهمات الوقاية الشخصية.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

