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المحامي سمير صبري: "الحكم بسوء سمعة سما المصري يكفيني"

السبت 02/مايو/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
رشا عادل
علق محامي سمير صبري، على واقعة إلقاء القبض على الفنانة سما المصري، من خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى الذي يقدم برنامج خط أحمر" على شاشة قناة "الحدث اليوم".

وقال سمير، خلال حواره: "أقل شيء وإن كان جاء متأخرًا هو القبض على سما المصري"، مؤكدًا أن سما المصري تدعو إلى الفسق، كما أنه لديه حكم صادر ضد سما المصري باستبعادها من انتخابات مجلس النواب لسوء أخلاقها، وكان حكمًا تاريخيًا لسوء السمعة.

وأضاف: "سما المصري عمرها ما كانت من الجمالية، وكانت من إحدى قرى الشرقية"، مستكملًا: "أنا مش بخاف من سما المصري، ومش بخاف إلا من ربنا"، معلقًا: "سما المصري دون المستوى، والحكم بسوء سمعتها يكفيني".

يذكر أن النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح أمس الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

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