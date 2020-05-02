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كواليس الليلة التي بكى فيها جوزيه مورينيو

السبت 02/مايو/2020 - 01:31 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنه بكى عندما أخرج فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في 2012 ريال مدريد، الذي كان يدربه وقتها من دوري أبطال أوروبا.

قال مورينيو في مقابلة أجرتها معه صحيفة ماركا الإسبانية نشرت اليوم السبت: "هذه الليلة هي الوحيدة التي بكيت فيها بعد مباراة في كرة القدم.. أتذكرها جيداً، أنا ومساعدي أيتور كارنكا، أوقفنا السيارة أمام منزلي وبكينا".

وتابع: "كان من الصعب تقبل الهزيمة، خاصة وأنه في هذا الموسم 2011-2012 كنا أفضل فريق في أوروبا".

ويصادف مطلع هذا الأسبوع مرور 8 أعوام، منذ أن أنهى مورينيو سيطرة فريق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا على كرة القدم في إسبانيا من خلال الفوز بلقب الدوري، بعدما حصد 100 نقطة وهو رقم قياسي.

ولكن مورينيو أيضاً، كان أمامه فرصة للفوز بما كان يمكن أن يكون اللقب العاشر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكنه خسر بركلات الترجيح أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، حيث أهدر كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرجيو راموس ركلات الترجيح التي قاموا بتسديدها.

وقال مورينيو: "هذه أيضاً كرة قدم، كريستيانو، كاكا، راموس، إنهم وحوش في كرة القدم، لا يوجد شك في هذا، ولكنهم أيضاً بشر".

وعن التفكير بالفوز بالدوري الإسباني، قال مورينيو: "كان هذا لقبي الثالث، إذا أبعدنا البرتغال، أردت الفوز بألقاب الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، ومازلت المدرب الوحيد الذي فعل هذا".

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