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ماليزيا تدافع عن خطط لتخفيف إجراءات إغلاق فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دافعت السلطات في ماليزيا، اليوم السبت، عن خطط لتخفيف إجراءات إغلاق فيروس كورونا الأسبوع المقبل حتى في الوقت الذي قفز فيه عدد الإصابات الجديدة إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

أثار القرار انتقادات، بما في ذلك انتقادات من أعضاء الائتلاف الحاكم، بشأن تخفيف القيود بسرعة كبيرة، وفقًا لوكالة "رويترز".

سيتم إعادة فتح معظم الشركات يوم الاثنين بعد إغلاق لمدة ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا COVID-19. ستظل المدارس ودور السينما والنوادي الليلية مغلقة، إلى جانب حدود البلاد، وستظل التجمعات الجماعية محظورة.

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد بمقدار 105 اليوم السبت، وهي أعلى زيادة يومية منذ 16 أبريل. وبلغ عدد الإصابات المعروفة 6176 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 103.

وقال وزير الأمن، إسماعيل صبري، إن ماليزيا لا تتسرع في تخفيف القيود، مشددًا على أن الشركات التي أعيد فتحها يوم الاثنين سيتعين عليها تطبيق إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي.

وفي الأسبوع الماضي مدد رئيس الوزراء محي الدين ياسين إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى 12 مايو، لكنه قال، إنه سيتم السماح لمزيد من القطاعات باستئناف العمليات.

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