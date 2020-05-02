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جريزمان في طريقه إلى نيوكاسل

السبت 02/مايو/2020 - 01:53 م
جريزمان
جريزمان
وكالات

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن نيوكاسل الإنجليزي مهتم بضم مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

أجمعت التقارير الصحافية العالمية، على أنه سيتم شراء الماكبايس من قِبل صندوق الاستثمار السعودي، الذي يشرف عليه ولي العهد محمد بن سلمان، وذكر أنه سيستثمر حفنة من الأموال لتعزيز الفريق في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأضاف التقرير أن المستثمرين السعوديين يضعون صاحب 29 عاماً في قائمة أهدافهم الصيفية.

 

وأشارت صحيفة موندو أيضاً، إلى أن الوصول المحتمل لنجمي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، من شأنه دفع جريزمان للموافقة على اقتراح الانضمام إلى نيوكاسل، على خلفية التقلص المتوقع لمشاركاته مع فريق كيكي سيتين.

 

وأوردت الصحيفة الكاتالونية أن نيوكاسل سيكون على استعداد لتلبية مطالب البارسا بشأن جريزمان.

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