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اليورو يستقر مقابل الدولار بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوعين

السبت 02/مايو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، بعد أن ارتفع في اليوم السابق لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل تدفقات نهاية الشهر وإثر أنباء بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكلفة القروض للبنوك.


ومعظم أوروبا في عطلة اليوم الجمعة بمناسبة يوم العمال العالمي، وكذلك الكثير من دول آسيا، لكن الشهر الجديد يجلب مجموعة جديدة من المخاوف للمستثمرين إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى 3.3 مليون على مستوى العالم، وبلغت حالات الوفاة ما يزيد عن 230 ألف.


وانخفض الدولار الأمريكي قليلا مقابل العملة اليابانية أيضا، ليتداول عند 107.07 ين، على الرغم من أن مؤشرا آخر للمصاعب في الأسواق، الدولار الأسترالي، انخفض بنسبة واحد بالمئة إلى 0.6447 وهو أدنى مستوياته منذ يوم الثلاثاء.

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