متسابقة مصرية تتأهل للدور النهائي في مسابقة القرآن العالمية على قناة اقرأ

- المسابقة تقام يوميا على الهواء مباشرة بإسم "تراتيل رمضانية" بجوائز نصف مليون جنيها

تأهلت مساء أمس إحدى المتسابقات من مصر، للتصفية النهائية بمسابقة قناة اقرأ العالمية للقرآن الكريم، والتي تقام يوميا على الهواء مباشرة بإسم "تراتيل رمضانية" مع الشيخ أيمن سويد، وتقديم الإعلامي إسماعيل الشبلي.

كما حصد جوائز الأسبوع الأول من المسابقة متسابقان من دولة الجزائر، ومتسابق واحد من كل من اليمن والعراق والصومال وموريتانيا، وتأهلوا للتنافس على الجائزة الكبرى في نهاية شهر رمضان.

المسابقة تصل مجموع جوائزها إلى نصف مليون جنيها، وتستمر طوال شهر رمضان على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، وتستقبل المشاركات من كافة أنحاء العالم، عبر مقاطع الفيديو المرسلة لعرضها على لجنة الفرز والتدقيق وإجازتها للمشاركة في المسابقة والعرض على شاشة القناة.