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الدوري الألماني في طريقه للإلغاء

السبت 02/مايو/2020 - 01:55 م
كولن
كولن
وكالات

أثار انتقال عدوى فيروس كورونا إلى 3 أشخاص في نادي كولن الألماني، الكثير من التساؤلات المتعلقة بالسلامة في حالة السماح باستئناف مباريات البطولة من جديد.

 

وفي الوقت الذي تحاول فيه رابطة الدوري الألماني، إقناع الحكومة باستئناف مباريات البطولة في مايو الجاري، في ظل تراجع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، جاء إعلان كولن عن إصابة 3 أشخاص ينتمون إليه بالعدوى أمس الجمعة.

 

وقال عضو البرلمان البارز، كارل لاوترباخ، عبر تويتر اليوم السبت "لاعبان على ما أعتقد وأحد أفراد الطاقم أصيبوا بالعدوى".

 

وأضاف "ويستمر بقية لاعبي الفريق في التدريبات. كل من يتدرب في ظل مخاطر كورونا، يتسبب في تدمير الرئتين والقلب والكلى".

 

وعن استمرار تدريبات كولن بدلا من عزل بقية الفريق، أضاف عضو البرلمان وهو أيضا أستاذ في اقتصاديات الصحة والوبائيات "أشعر بالدهشة لقبول اللاعبين بحدوث ذلك.. على كرة القدم أن تكون مثالا يحتذى".

 

وقال كولن، إن المصابين الثلاثة لم تظهر عليهم الأعراض، وإنهم عزلوا لمدة 14 يوما، لكنه لم يكشف عن أي أسماء احتراما للخصوصية، كما لم يذكر إن كان هناك أي لاعبين بين هؤلاء المصابين.

 

وبينما عادت أندية الدوري الألماني للتدريبات، سيتعين عليها الانتظار لأسبوع آخر لصدور أي قرار بشأن استئناف الموسم، بعد أن قررت الحكومة الألمانية أمس الخميس، تأجيل البت في المسألة في ظل تفشي وباء كورونا الذي أثار الذعر حول العالم.

 

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