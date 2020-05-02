ميركاتو صيفي كارثي بانتظار ليفربول

كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي المنتظر لفريق ليفربول الإنجليزي والذي بات مهددًا بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن ارتبط ليفربول بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الصيف مثل تيمو فيرنر (لايبزيج) وكاليدو كوليبالي (نابولي) وحسام عوار (ليون).

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن إدارة ليفربول تفضل عدم القيام بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن قرار الريدز يعود للأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا وتوقف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

وأوضحت أن ليفربول يفضل تقليل النفقات بشكل كبير، رغم نيته المسبقة في القتال لضم فيرنر وعوار.

وقالت الصحيفة "حال استكمال الموسم، ليفربول سيحصد أموال البث التلفزيوني، لكنه سيخسر الدخل القادم من التذاكر، بسبب قرار خوض المباريات خلف الأبواب المغلقة".