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غرفة عمليات لمتابعة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي العام بالفيوم

السبت 02/مايو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
ريهام على
تابع محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، غرفة عمليات امتحان الصف الأول الثانوي العام بالفيوم.

حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.

ويؤدي، اليوم السبت، طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2019م في مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) إلكتروني عبر الإنترنت من المنازل (من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا).

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم 13174 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم (حكومي وخاص وخدمات)، أما طلاب الدمج والمنازل لهم مشروعات بحثية، طبقا لتعليمات الوزارة.

 ولم ترد أي شكوى اليوم من طلاب الصف الأول الثانوي العام خلال اداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم

و تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم 13174 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم (حكومى وخاص وخدمات )، أما طلاب الدمج والمنازل لهم مشروعات بحثية، طبقا لتعليمات الوزارة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مساء الثلاثاء،عن تخصيص 18 رقما هاتفيا لجميع الادارات التعليمية بالمحافظة، وذلك للأتصال بارقام كل ادارة تعليمية تقع المدرسة في نطاقها.

وأكد البيان بأنه تم الأتصال بالاحصاء والمعلومات عند وجود مشاكل تتعلق ببيانات الطالب، وكذالك يتم الأتصال بالتطور التكنولوجي عند وجود مشاكل تتعلق بالدخول علي منصة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوي الذي يؤدون امتحانتهم غدا الاربعاء باللغة العربية.

ومن جانبه أكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن المديرية قامت بأنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي - اللغة العربية، والتي يبلغ عددهم نحو 13 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات غدا بجميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم داخل 69 مدرسة (حكومي وخاص).

كما تفقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الثلاثاء، مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم( بجوار مجمع المصالح الحكومية )، والتي تم تجهيزها كمقر بديل لشرطة الكهرباء بمبنى مجمع المصالح، لتحصيل ممارسات الكهرباء، تفاديًا للزحام وتكدس المواطنين لمنع انتقال الأمراض بين المواطنين، والتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

تم تطهير وتعقيم المدرسة وتزويدها بخدمات الانترنت واستراحات للمواطنين ومقاعد لكبار السن.

كما تفقد وكيل تعليم الفيوم أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف (الناصرية سابقًا)، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

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