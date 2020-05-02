الصحة السعودية: تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتسجيل 7 وفيات، و210 حالة تعافي، خلال آخر 24 ساعة.



وأضافت الصحة السعودية، أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و91% لغير سعوديين، و11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.



وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي من التهاون في التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى الحالة رقم 14 وتفاصيلها، وكيف حدثت العدوى، وبإمكان من لم يشاهد قصة الحالة، أن يتابعها عبر عش بصحة.



وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن بذلك بلغ عدد الحالات المتعافية 3765 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 25459 والوفيات إلى 176.



وبين المتحدث أن هناك 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.