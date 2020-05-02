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ريال مدريد وبرشلونة وليفربول يتصارعون على جادون سانشو

السبت 02/مايو/2020 - 03:30 م
سانشو
سانشو
وكالات

انضم ريـال مدريد وبرشلونة إلى سباق التعاقد مع جادون سانشو جناح فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الريال وبرشلونة يرغبان ضم اللاعب الذي تألق هذا الموسم بشدة بالقميص الأصفر والأسود.

 

ويحظى سانشو باهتمام كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه يبدو الأقرب حتى الآن للتوقيع مع اللاعب.

 

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ليفربول ريال مدريد جادون سانشو برشلونة

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