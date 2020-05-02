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خالد الجندي: ضرب الزوجات ليس من الإسلام.. والنبي لم يضرب زوجاته (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 02:52 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، إنه يختلف مع جمهور المفسرين في آيات ضرب النساء، لافتًا إلى أن الضرب في القرآن جاء بأكثر من معنى، وكلها ليس فيها الإيذاء والعنف.

وتابع الجندي من خلال تقديمه لحلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" قائلًا: "الضرب بالسواك إهانة واعتداء، والضرب الموجود في القرآن هو الهجر والابتعاد عنهن، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضرب زوجاته قط".

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لعلهم يفقهون ضرب الزوجات برنامج لعلهم يفقهون النبي الشيخ خالد الجندي

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