"مش مسلسل هند صبري" أول تجاربها مع برامج اليوتيوب

أطلقت النجمة هند صبري اليوم على قناة Tayarah Play عاليوتيوب أولى حلقات برنامجها الجديد "مش مسلسل هند صبري".

البرنامج يعتمد على فكرة من كانت لديه مشاريع وتأجلت بفعل الكورونا.

وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات ويشارك معهم شركة رايم برودكشنز - رامي السكري.

الحلقة الأولى كانت تواصل بين هند وبين عروسين حالت الكورونا دون إقامة حفل زفاف او شهر عسل لهم. وقدمت لهم هند مفاجأة تتمثل في دخول النجم أبو معهم في المحادثة.

جدير بالذكر ان شركة طيارة متخصصة في انتاج المحتوي الرقمي من اغاني و اعلانات و برامج.

أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات، وقدمت عدة انتاجات ناجحة مثل اغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أما شركة رايم برودكشنز فهي متخصصة ايضا في انتاج وكتابة المحتوي للبرامج والإعلانات وأشهر ما قدمته هي برامج الفرنجة لشيكو و هشام ماجد و فهمي وبرنامج الفاميليا لاحمد امين. وأسسها رامي السكري.