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هند صبري لـ "إينرجي": اتعلمت كروشيه في الحجر وواحشني حضن أمي

السبت 02/مايو/2020 - 03:08 م
هند صبري
هند صبري
أحمد رمضان متولي

حلت النجمة هند صبري ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" والذي يذاع يوميا على راديو إينرجي في تمام  الثامنة والنصف مساء وتقدمه ايناس الشواف، وقالت صبري في البرنامج أنها كانت متفائلة بـ2020 لكن الفرق بين توقعاتها والواقع طلع زي الفرق بين السما والأرض.

 

وعن ما تعلمته خلال فترة الحظر المنزلي قالت هند صبري أنها تعلمت الكروشيه، وأصبحت أكثر تفهما لمستوى بناتها التعليمي، كما أنها استطاعت ترتيب أمورها، وكتبها، وسلسلة الأفلام التي أرادت دوما مشاهدتها.

 

أما عن الأمور التي تتمنى أن تتغير بعد فترة الحظر المنزلي، قالت" أن يتغير المجتمع ويأخذ الأمور بسلاسة، ولا يتكالب على مصالحه الشخصية، وأن يرتب الجميع أيضا أولولياته ويعرف أن صلة الرحم يجب أن تكون في أول قائمة أولويتنا بعد حرماننا من حضن أهالينا وحرمان أطفالنا من أجدادهم".

 

وكشفت صبري أنها أحبت تطبيق "بنترست" جدا ولم يستهويها "تيك توك"، وقالت أن بفضل بنترست تعلمت خبز العيش الفرنساوي والعربي والهندي والعربي والتونسي، وأفادها في تحضير الأكلات الاسيوية التي تفضلها كثيرا.

 

وقالت هند أن أول شئ ستقوم به بعد فك الحظر هي أنها ستحضن أمها، وستعود لتصوير فيلمها الجديد ومسلسلها" هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهشام سليم، بعد أن عطلت الكورونا سفرهم من أجل تصوير المسلسل الذي ينتمي إلى نوع الدراما المخابراتية.

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