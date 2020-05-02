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المنتج صادق الصبّاح يزور بطلات "سكر زيادة" قبل سفرهن إلى القاهرة

السبت 02/مايو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

حرص المنتج صادق الصبّاح امس بزيارة بطلات مسلسل "سكر زيادة" في مكان إقامتهن في بيروت ليودّعهن شخصياً والإطمئنان على كل أفراد فريق العمل الذي يستعد للسفر برحلة خاصة الى القاهرة بعدما انتهوا من تصوير كامل مشاهد مسلسل "سكر زيادة" في بيروت.

 

وقد احتفل الصبّاح مع كل طاقم العمل والممثلين بنجاح المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية بعدما صُنّف من المسلسلات الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني. وقد أشاد كبار النقاد بالعمل وبالثنائي ناديا الجندي ونبيلة عبيد التي تمكنت شركة الصبّاح إخوان من جمعهما في عمل واحد وفي قالب مختلف وجديد عن مسيرتهما الناجحة.

 

وقد وعد الصبّاح بتحضير أعمال مقبلة في القريب العاجل.

 

مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، مستوحى من المُسلسل الشهير "The golden girls"، لشركة ديزني العالمية. تجري أحداث المسلسل داخل فيلا بحيث تضطر كل بطلاته للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وبالتالي تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان ، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة بحضور عدد كبير من ضيوف الشرف.

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