ترامب يتعهد بالتعامل مع أزمة الديون في حال إعادة انتخابه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه يرغب في التعامل مع مسألة الدين الوطني الآخذ في التضخم إذا أعيد انتخابه في نوفمبر ، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية فعل ذلك.









وعندما سئل عما إذا كن لديه خطة لخفض الديون، قال ترامب للإذاعي المحافظ دان بونجينو "لدي.. لدي. يزعجني ذلك أيضا، لكننا سنتخلص منه." وقال إن الولايات المتحدة تقترض أموالا بآجال طويلة بفائدة صفرية.







