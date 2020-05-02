Advertisements

ترامب يتعهد بالتعامل مع أزمة الديون في حال إعادة انتخابه

السبت 02/مايو/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه يرغب في التعامل مع مسألة الدين الوطني الآخذ في التضخم إذا أعيد انتخابه في نوفمبر ، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية فعل ذلك.


وعندما سئل عما إذا كن لديه خطة لخفض الديون، قال ترامب للإذاعي المحافظ دان بونجينو "لدي.. لدي. يزعجني ذلك أيضا، لكننا سنتخلص منه." وقال إن الولايات المتحدة تقترض أموالا بآجال طويلة بفائدة صفرية.


وقال "نحن نستثمر.. نستبدل الدين بدين طويل الأجل حقا و(بفائدة) صفر ... إنه شيء جميل."

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 3 ساعات

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انتهاء أعمال تركيب الكباش الأربعة فى ميدان التحرير

منذ حوالي 3 ساعات

إيكاردي يستفز إنتر ميلان بنجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ ساعتين

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 8 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة