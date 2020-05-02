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تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا 40 ألف

السبت 02/مايو/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع بنسبة 445 إلى 40,236.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، أفاد المعهد الوطني للصحة العامة عن 94 حالة وفاة جديدة، مما أدى إلى إجمالي الوفاة بفيروس كورونا إلى 4،987.

وفي سياق منفصل، قررت وزارة الزراعة في هولندا، وضع مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.

وأشارت وزارة الزراعة في هولندا، إلى أن حيوانات الفرو، التي تم اختبارها بعد ظهور علامات على وجود صعوبة في التنفس، يعتقد أنها أُصيبت بالعدوى من قبل موظفون مصابون بالفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".


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