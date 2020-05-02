تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا 40 ألف

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع بنسبة 445 إلى 40,236.

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع بنسبة 445 إلى 40,236.

وفي سياق منفصل، قررت وزارة الزراعة في هولندا، وضع مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.

وفي سياق منفصل، قررت وزارة الزراعة في هولندا، وضع مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.