تأكيدًا لـ إنفراد "الفجر الفني".. تامر حسني ينشر صورة من كواليس إعلانه الجديد

نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة من كواليس إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حسني، على الصورة :" ان شاء الله قريبًا جدًا".

وكان "الفجر الفني" قد انفرد بخبر إعلان الفنان تامر حسني، حيث نشرنا كل التفاصيل قبل بدء حسني تصوير مشاهده الخاصة بالإعلان.

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في سياق آخر وقع الاختيار على أهم رموز الفن المصري وهم نجم الجيل تامر حسني، والكينج محمد منير لتمثيل مصر من خلال أوبريت "انت أقوى" والذي يهدف بإرسال الأمل للعالم أجمع في ظل أزمة"كورونا".

ويضم الأوبريت بجانب فنانين مصر، الديفا سميرة سعيد، نجمه المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ووائل جسار، والذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.