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فرنسا تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 24 يوليو

السبت 02/مايو/2020 - 03:16 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات

قررت السلطات في فرنسا، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 24 يوليو، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سمحت الوكالة الفرنسية للأدوية، بشروط  صارمة استخدام أمصال (بلازما) مرضى كورونا تماثلوا للشفاء لمعالجة مصابين بوباء "كوفيد-19" في حالة حرجة.

 

ويقتصر السماح باستخدام البلازما في فرنسا، على التجارب الإكلينيكية كالتي بدأت في 7 أبريل بإشراف المساعدة العامة-مستشفيات باريس والمؤسسة الفرنسية للدم والمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية.

 

لكن "نظراً إلى خطورة كوفيد-19 ولزيادة فرص نجاة المصابين في حالة خطيرة"، قررت الوكالة الإشراف على "استخدام بلازما مرضى تعافوا استثنائياً وبصورة موقتة خارج إطار التجارب السريرية الجارية".

 

وقالت الوكالة في بيان، "سيحصل ذلك عندما لن يكون أو لم يعد ممكناً شمل مريض في تجربة".

 

وترمي التجارب السريرية الجارية إلى تقييم "فعالية وسلامة بلازما الأشخاص المتعافين" لمعالجة مرضى "أصابهم فيروس كورونا المستجد بأعراض مهددة للحياة".

 

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

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فرنسا الطوارئ الحاله الصحيه 24 يوليو

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