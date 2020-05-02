Advertisements

تسجيل وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

السبت 02/مايو/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 2 منها من المقيمين، و2 وافدين من قطر، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي في لبنان إلى 733.

 

كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية، حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 25، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 197.

 

 وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أنه "ضمن خطة الوزارة إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وأن تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن كانوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".

 

وحذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس من موجة ثانية من تفشي كورونا بسبب عودة الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يشاهد من تفلت في الشارع، يشكل خطرا على عودة الحياة إلى طبيعتها.

 

وقال حمد حسن، إن "ما أنجز حتى الآن في مواجهة وباء كورونا أثمر نتائج ميدانية مطمئنة"، مشيرا إلى "ضرورة الالتزام بالخطة الحكومية في المرحلة المقبلة وتوخي أقصى درجات الحذر".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة اللبناني فيروس كورونا حالة وفاة الصحة اللنانية

أخبار تهمك

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتهاء أعمال تركيب الكباش الأربعة فى ميدان التحرير

منذ حوالي 3 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ ساعتين

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

إيكاردي يستفز إنتر ميلان بنجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لبنان.. المستشفى الحكومي تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سفارة المملكة في بيروت تحذر المواطنين من فيروس "كورونا

مايا دياب تواجه كورونا على طريقتها الخاصة (فيديو)

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

حالتان وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة