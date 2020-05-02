انخفاض مبيعات السيارات اليابانية 28.6% في أبريل

أظهرت بيانات للقطاع اليوم أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ في وقت سابق من نفس الشهر.





والبيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة التي يطلق عليها "كي" أن إجمالي المبيعات بلغ 270 ألفا و393 سيارة الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".









يأتي ذلك مقارنة مع مبيعات 378 ألفا و687 سيارة في نفس الفترة قبل عام.



