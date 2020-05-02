Advertisements

انخفاض مبيعات السيارات اليابانية 28.6% في أبريل

السبت 02/مايو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات للقطاع اليوم أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ في وقت سابق من نفس الشهر.

والبيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة التي يطلق عليها "كي" أن إجمالي المبيعات بلغ 270 ألفا و393 سيارة الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".


يأتي ذلك مقارنة مع مبيعات 378 ألفا و687 سيارة في نفس الفترة قبل عام.

أخبار تهمك

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 8 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

إيكاردي يستفز إنتر ميلان بنجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتهاء أعمال تركيب الكباش الأربعة فى ميدان التحرير

منذ حوالي 3 ساعات

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ ساعتين

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

02:04 م

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

10:48 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة