السعودية تتقدم 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية خلال 2019





أبرزت نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة الشراكة الدولية للميزانية، وهي منظمة دولية غير ربحية، تقدّم تصنيف المملكة بـ18 مرتبة خلال 2019، ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنة بالمسح السابق، ذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017.









وعكست نتائج المسح المعني بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم، الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.









من جانبه، أكد الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مضيفا "أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلا إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة، لاطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ ما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط في وقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة".









وأشار الدكتور الشهراني إلى أن تحسن نتائج المسح وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية يعكسان التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام؛ لافتا إلى أن "منتدى الميزانية" الذي تعقده الوزارة سنويا يعد وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل الطرق لتطوير عملية إعداد الميزانية، ويكرس مفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية لمشاركة التحديات في إعداد الميزانية وآليات تحقيق المستهدفات، ويعد المنتدى مبادرة فاعلة لاطلاع القيادات المالية على مختلف مشاريع وزارة المالية وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.









وتطرق وكيل الوزارة للسياسات المالية والكلية إلى الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في تحسين درجات شفافية الميزانية العامة للمملكة في هذا المؤشر العالمي، موضحا أن وزارة المالية تبنت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 استحداث عديد من التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر لمحتواها سنويا لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها، ومنذ عام 2017 بدأت الوزارة في إصدار أول بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل تفصيلي، وتقارير "دورية" ربع سنوية لأداء الميزانية العامة للدولة، و"نسخة المواطن"، إضافة إلى نشر بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط. وخلال العامين الماضيين بدأت الوزارة في نشر وإعلان البيان التمهيدي للميزانية، إضافة إلى تقرير نهاية العام، تعلنها وزارة المالية بشكل دوري وتنشرها على موقعها الإلكتروني.









وأوضح الدكتور الشهراني أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وكذلك تهم المؤسسات الدولية وتنعكس في التقارير التي تصدرها، مشيرا إلى قيام حكومة المملكة في العام الماضي بعدة إجراءات أخرى لم يشملها المؤشر، مثل: الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي SDDS، وكذلك تنفيذ مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية SDMX على صفحة البيانات الوطنية، لتصبح المملكة أول دولة من دول مجموعة العشرين المنضمة لمعايير SDDS وتطبق مبادرة SDMX.









كذلك تم إدخال تغطية الحكومة العامة في عرض بيانات المالية العامة لأول مرة في العام الماضي. أيضا، تم إنشاء الصفحة الوطنية للبيانات المالية والاقتصادية على موقع وزارة المالية بمشاركة كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء. حيث أسهمت كل هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مستويات الإفصاح والشفافية في المملكة، ما يعزز من مكانتها على مختلف المؤشرات الدولية ويسهم في تدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك التصنيف الائتماني للمملكة الذي يأخذ في حسبانه عديدا من الجوانب المؤسسية للدول، ومن ضمنها مستوى الشفافية والإفصاح.







