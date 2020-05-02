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أستاذة بالأزهر: فيروس كورونا "شدة أُذن" من الله للإنسان

السبت 02/مايو/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن الإنسان أُصيب بحالة من الغرور أنه ملك الصعود للقمر، وملك خلق إنسان بلا روح، وهذا أعطى غرور للإنسان أنه بدأ ينافس الخالق، معقبة بقول الله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ".

وأضافت آمنة نصير، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن فيروس كورونا كسر أنف الإنسان المتعاظم، وهذه حكمة لابد أن يدرك الناس سرها، وهو أننا خلقنا لنعبد مالك الملك، وأن نعي مفهوم العبودية الحقة، مشيرة إلى أن الإنسان وجد ليعبد الله حق عبادته، وما نحن إلا مخلوقات لتعمير الكون بالصلاح والفلاح والصدق والأمانة.

وتابعت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، أن على الإنسان أن يفيق ويعود لربه، فالله خلقنا لنعبده وليسن لنغتر بما أنجزناه، مشددة على ان التقدم العلمي شيء رائع ويحث عليه الدين، ولكن لا يعني هذا أن يتخيل الإنسان أنه ينافس الله، منوهة بأن فيروس كورونا عقاب من الله ونوع من شد الأُذن للإنسان، فالله يحب عشم عبده فيه وتذلله له. 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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