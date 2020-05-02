حقيقة تعرض القاهرة لهزة أرضية عنيفة

فوجئ سُكان محافظتي القاهرة والجيزة، وتحديدًا القاهرة، بهزة أرضية، قبل ساعة، حيث رصدت البحوث الفلكية تعرض العاصمة المصرية إلى زلزال طفيف في الثالثة من عصر اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي.





وتداول المواطنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، ما يُفيد بشعورهم بالزلزال، حيث بدأت رحلة من التساؤلات بين المواطنين.





وعن حقيقة ما تعرضت مصر لزلزال أم لا، يتحدث أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، لافتًا إلى أن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، ولذك شعر بها بعض السكان، موضحًا أن الزلزال له توابع أخرى.





المعهد القومي للبحوث الفلكية لم يتلق أية خسائر.. هذا هو التصريح الأهم، حيث أكد "بدوي" عدم وجود أية خسائر لا في المبان والمنشآت ولا الأرواح، واصفًا الزلزال بأنه "غير مؤثر، ولم يصل تأثيره إلا لمناطق بسيطة في القاهرة".





وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال من دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.





وفي وقت سابق ذكر المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجوفيزيقية، أنه وقع منذ قليل، في تمام الساعة 6:30 مساء هزة أرضية غرب مدينة مرسى مطروح بقوة 4 ريختر وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة، ولم يوقع الزلزال أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.



