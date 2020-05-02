"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

كشفت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن مصر أتمت عملية حجز عقار ريمديسفير الأمريكي الجديد، الذي أنتجته شركة "جلعاد"، لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك قبل 6 أسابيع من الآن، من خلال منظمة الصحة العالمية، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بسداد قيمة أول دفعة من ذلك العقار.









وفي هذا الصدد كشف الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية، انه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي دراسات بشأن عقار Remdesivir، مؤكدًا أن هناك دراسات بها أرقام مختلفة لمدى فاعلية العقار، وأن هناك أكثر من دولة حاليًا مشتركين لملاحظة تأثير العقار.





وأضاف حشيش فى تصريحات إلى "الفجر"، من الضروري إلا نستبق الأحداث في نسب أو أرقام دون دراسات، مشيرًا انه يوجد أوراق بحثية عديدة في الأوساط العلمية للعقار، كما يوجد لمنظمة الصحة العالمية دراسة تحتوى على 5 مسحات ضوئية، موضحًا أن عقار Remdesivir عبارة عن دواء حقن.









وعن الأعراض الجانبية لعقار Remdesivir على مصابي كورونا، قال مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دواء في العالم ليس له أعراض جانبية، ومن المستحيل إيجاد دواء أمن 100%، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية للعقار قيد الدراسات الخاصة به التي لم يعلن عنها حتى الآن.









وأكد حشيش، أن عقار Remdesivir لم يعتمد حتى الآن كدواء لعلاج مصابي كورونا، وعن تطبيق العزل المنزلي لمصابي كورنا، قال إن العزل المنزلي ليس له علاقة بمناعة المصاب، بل بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها من وجود مساحة لعزله في المنزل.









وأضاف أن العزل المنزلي لمصابين كورونا له شروط محددة وهي: عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، كما يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص من الكمامة بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.





وأكمل، كما يجب تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، مشيرًا إلى ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي، كما ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، وإتباع نظام غذائي متوازن.





وقال حشيش، إنه على الشخص المصاب شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة، وعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول.









وأكمل انه في حال ظهور الإعراض المتمثلة في صعوبة التنفس أو الإسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، كما تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.





وبالنسبة للنصائح الخاصة لأسرة الشخص الذي يخضع للعزل في المنزل قال الدكتور علاء حشيش، انه يجب عليهم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط، والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط، واﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼل إذا كان متاحًا، مع منع الزيارات تمامًا.





وتابع حشيش، مع ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في حالة التواجد بالقرب من الشخص المعزول والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات، وتغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تنظيفها بمطهر كحولي، كما يجب تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.





وأكد حشيش، على عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل (الأطباق، الأكواب، المناشف، الفراش، الملابس) مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون، وأيضًا على ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.









وأضاف، انه يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير)، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التهوية الجيدة للمساحات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ في المنزل، وتجنب الاختلاط، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.







