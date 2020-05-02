عقب تبادل لإطلاق النيران.. الأمن العام يضبط متهمين في بؤرة مخدرات

سقط في قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علا سليم مساعد وزير الداخلية، اثنان من العناصر الإجرامية، اتخذا احدى قرى الدقهلية بؤرة لتجارة المخدرات والأسلحة.





كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام اتخذ "صلاح.أ.أ" وشقيقة " السيد. أ.أ" وشهرته " العكش" اثنين من اخطر العناصر الاجرامية من منزلهما بقرية أبو ذكرى بمركز منية النصر وكرا للاتجار بالمواد المخدرات وارتكاب جرائم السرقات بالاكراه.





وعقب تقنين الاجراءات داهمت قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث الدقهلية وقطاع الأمن المركزي الوقر، وحال وصول القوات إلى المكان المستهدف بادر المتهمين بإطلاق اعيرة نارية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق العيرة النارية واسفر ذلك عن إصابة أحدهما بطلق نارى وتم نقلهما إلى المستشفى منية الن

صر تحت الحراسة وفما تم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة واسلحة نارية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 40 "ديلر" في الجيزة





في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.





وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



