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مسلسل لعبة النسيان الحلقة 9.. ننشر مواعيد العرض والإعادة وتردد القنوات الناقلة

السبت 02/مايو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية واعيد عرض مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني والقنوات الناقلة والتردد، وهذا بعد أن لا قى إعجاب العديد من الجمهور منذ بداية أولى حلقاته مع شهر رمضان الكريم.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 9

وينتمي مسلسل لعبة النسيان 2020 لنوعية الأعمال الدرامية وتدور أحداث المسلسل حول دينا الشربيني بطلة العمل كامرأة من طبقة متوسطة تتغير حياتها عندما تفقد ذاكرتها وتحاول أن تتذكر أحداث ماضيها ليبدأ الصراع.

المشاركون في مسلسل بـ100 وش الحلقة 9

ولعبة النسيان الحلقة 9 بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب.

ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "لعبة النسيان" وتردد القنوات الناقله

ويتم عرض مسلسل لعبة النسيان خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر.

تردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

أحداث مسلسل بـ100 وش الحلقة 9

وعن أحداث الحلقة 8 من مسلسل لعبة النسيان، حاول يحيى الصرفي "محمود قابيل" إقناع حفيده يحيى أن والدته رقية "دينا الشربيني" لا تتذكره ليصاب بالحزن ويبدأ يحيى الصغير في معاملة "رقية" بطريقة قاسية جدا؛ خاصة بعد أن ذكر لها موقف قبل تعرضها لحادث الانتحار وفقدان الذاكرة وكذبت عليه بأنها تتذكر هذا الموقف، كما تحدثت رقية مع زوزو "رجاء الجداوي" وتخبرها بأنها تحاول استعادة ذاكرتها مع مرور الوقت.

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