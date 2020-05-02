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من أمام النصب التذكاري.. ليلى علوي تقدم التحية العسكرية لشهداء بئر العبد

السبت 02/مايو/2020 - 04:24 م
ليلى علوي
ليلى علوي
سيدة صادق

شاركت الفنانة ليلى علوي، في هاشتاج "حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم"، بتقديم التحية العسكرية لشهداء بئر العبد من أمام النصب التذكاري.


وظهرت ليلي علوي من أمام النصب التذكاري بالتحية العسكرية، وعلقت على الصورة قائلة: "#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ⁩ بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا ‏⁧‫#سيناء⁩ ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد⁩ ⁧‫#شهداء_الوطن".


يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره

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