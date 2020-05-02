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على رأسهم صفقة الأهلي الكبرى.. 3 لاعبين على رادار الزمالك في الصيف

السبت 02/مايو/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك في الفترة الماضية بقوة للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة مع بداية شهر يونيو القادم.


ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق بصفقات معينة في الصيف القادم.


وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك إلى مسئولي الفريق أنه يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط والهجوم في الصيف القادم.


ويوجد حتى الآن 3 صفقات أساسية على رادار نادي الزمالك في الصيف القادم لتدعيم الفريق.


ويرغب النادي الأبيض في ضم كل من أحمد أيمن منصور ظهير بيراميدز وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، والذي يعد هدفا للأهلي لخلافة رمضان صبحي الذي اقترب من العودة لفريقه، ثم وليد الكرتي نجم الوداد المغربي.


ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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