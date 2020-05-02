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ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

السبت 02/مايو/2020 - 04:29 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني حدد بديل كاسيميرو للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب في حاله فشل ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين.

وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد يعتبروا تشواميني، أفضل بديل للبرازيلي كاسيميرو خلال السنوات المقبلة.

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